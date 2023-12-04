Москва 04 декабря 2023, 12:59 Москвичам рассказали, как получить баллы за оплату единого платежного документа Москвичи более 33 тысяч раз оплатили ЕПД через сервис «Электронный дом» Сайт мэра и правительства Москвы

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Москвичи более 33 тысяч раз оплатили единый платежный документ (ЕПД) через сервис «Электронный дом». При этом 5% от суммы вернулись жителям в форме баллов. Об этом сообщила пресс-служба департамента информационных технологий столицы.

С апреля москвичи получили возможность зарабатывать баллы путем оплаты ЕПД в рамках системы «Электронный дом». Для этого необходимо внести данные кода плательщика в своем профиле под разделом «Мои адреса». Провести оплату можно непосредственно в мобильном приложении через кнопку «Оплатить счета» или через раздел «Мои платежи» на веб-сайте сервиса или в приложении.

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Баллы переведут в течение семи дней после платежа. Москвичам уже начислили более восьми миллионов бонусов.

На платформе «Электронный дом» баллы можно заработать и за другие виды активностей. Число начисляемых баллов будет зависеть от типа учетной записи пользователя на портале mos.ru: стандартной или полной.

Так, за размещение первого объявления начислят 20 или 50 баллов, за публикацию опроса — 50 или 100 баллов. Участие в электронном общем собрании собственников позволит получить 100 бонусов для стандартных аккаунтов и 200 — для полных.

А в подмосковных МФЦ запустили обучение, в рамках которого местные жители смогут научиться оплачивать коммуналку онлайн.