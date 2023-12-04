04 декабря 2023, 12:59
Москвичам рассказали, как получить баллы за оплату единого платежного документа
Москвичи более 33 тысяч раз оплатили ЕПД через сервис «Электронный дом»
Москвичи более 33 тысяч раз оплатили единый платежный документ (ЕПД) через сервис «Электронный дом». При этом 5% от суммы вернулись жителям в форме баллов. Об этом сообщила пресс-служба департамента информационных технологий столицы.
С апреля москвичи получили возможность зарабатывать баллы путем оплаты ЕПД в рамках системы «Электронный дом». Для этого необходимо внести данные кода плательщика в своем профиле под разделом «Мои адреса». Провести оплату можно непосредственно в мобильном приложении через кнопку «Оплатить счета» или через раздел «Мои платежи» на веб-сайте сервиса или в приложении.
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Баллы переведут в течение семи дней после платежа. Москвичам уже начислили более восьми миллионов бонусов.
На платформе «Электронный дом» баллы можно заработать и за другие виды активностей. Число начисляемых баллов будет зависеть от типа учетной записи пользователя на портале mos.ru: стандартной или полной.
Так, за размещение первого объявления начислят 20 или 50 баллов, за публикацию опроса — 50 или 100 баллов. Участие в электронном общем собрании собственников позволит получить 100 бонусов для стандартных аккаунтов и 200 — для полных.
А в подмосковных МФЦ запустили обучение, в рамках которого местные жители смогут научиться оплачивать коммуналку онлайн.
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