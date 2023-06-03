Москва 03 июня 2023, 20:30 Москвичам рассказали, как изменится работа на 22 автобусных маршрутах столицы Работа 22 маршрутов общественного транспорта изменится в столице до конца 2023 года Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице заменят больше сотни старых автобусов и пересмотрят схемы движения части маршрутов. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В течение этого года в ТиНАО, ЮЗАО, ЗАО и ЮВАО столицы планируют заменить на 22 маршрутах более 140 устаревших автобусов на современные модели. Также скорректируют схемы движения на некоторых из маршрутов, благодаря чему пассажирам станет удобнее добираться до нужного им пункта. Инициатива позволит сократить интервалы движения на 30% маршрутов.

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Госучреждение «Организатор перевозок» перезаключило госконтракты с коммерческими перевозчиками. Соблюдая все условия работы, перевозчику платят деньги, а при невыполнении — он получает штраф. Это позволило в городе создать современный, качественный и безопасный сервис.

«Пассажирам теперь все равно, кто их везет — городской перевозчик или частный, везде самое высокое качество услуг», — рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее свыше 500 устаревших автобусов сдали на утилизацию в Подмосковье.