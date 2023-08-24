Москва 24 августа 2023, 19:04 Москвичам рассказали, как формируется бюджет столицы Глава департамента Багреева рассказала о принципах формирования бюджета Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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При формировании бюджета Москвы учитывают интересы жителей и бизнеса. Больше часть программных бюджетных расходов уходит на достижение целей устойчивого развития, сообщил ТАСС со ссылкой на главу департамента экономической политики и развития города Марию Багрееву.

«Еще около 38% приходится на расходы, связанные с развитием городской инфраструктуры: транспортной, жилищной, в том числе в рамках программы реновации, социальной и другой», — уточнила она.

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Багреева подчеркнула, что власти закрепили в законе социальные стандарты. В частности, существуют нормативы, по которым определяют необходимое количество новых мест в детсадах, школах и поликлиниках при строительстве новых жилых домов.

Она добавила, что застройщиков обязали подписывать с городом договор, по которому они либо создают сами всю инфраструктуру, либо выплачивают властям компенсацию. Кроме того, программа стимулирования формирования мест приложения труда стала еще одним важным элементом для защиты общественных интересов. Ее правила составлены таким образом, что застройщику полагаются большие льготы, если он вложится в создание новых рабочих мест в «спальных» районах.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что прогнозы о сложностях с бюджетом России не сбылись. По его словам, доходы казны превысили предположения на 135 миллиардов рублей.