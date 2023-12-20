Москва 20 декабря 2023, 18:29 Москвичам рассказали, как благоустроят промзону Южный порт Кузнецов: более 25 гектаров парков появятся в промзоне «Южный порт» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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На месте бывшей промзоны «Южный порт» в Москве благоустроят более 25 гектаров зеленых территорий. В будущем жилом районе также появятся аллеи и скверы с сотней видов растений. Об этом рассказал первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

«У жителей этого района будет одна из самых зеленых территорий в столице с парковыми зонами с ландшафтными элементами и инфраструктурой для отдыха», — уточнил он.

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Кроме того, у береговой линии появятся променады, площадки с фонтанами и лужайка для пикников. В зеленых зонах высадят герани, гортензии, вишни, клены, липы и другие растения. Озеленение дополнят арт-объекты, уникальная инфраструктура и многофункциональные пространства.

Также на территории парка создадут искусственную реку, которая будет наполняться водой только во время дождя. Вокруг обустроят зоны для отдыха, тематические детские и спортивные площадки. Помимо этого, здесь появятся сад камней, территория с теплицами и грядками и амфитеатр для просмотра кино под открытым небом.

В Москве планируют реализовать почти 200 проектов по программе комплексного развития территорий. Благодаря ей на месте бывших промзон появятся современные городские кварталы.