Москвичам рассказали, где в столице растут самые старые деревья | 360°

Москва 25 октября 2022, 15:01 Москвичам рассказали, где в столице растут самые старые деревья

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Московские активисты организовали перепись зеленых долгожителей в столице и создали Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Об этом написал сайт kp.ru.

Согласно данным реестра, в Москве растут 29 долгожителей, среди которых 18 черешчатых дубов, две обыкновенных сосны, клен сахаристый, лиственница европейская, вяз гладкий, тополь черный и другие.

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Например, самый старый дуб находится на территории Храма Николая на Берсеневке в районе Якиманки. По словам экспертов, дереву сейчас 372 года. Еще два старых дуба растут возле усадьбы Архангельское-Тюриково (район Северный) и возле поселения Щаповское (Троицкий административный округ). Им по 350 лет.

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Жители Ховрина заверяют, что самый древний дуб Москвы растет в Грачевском парке недалеко от пруда. Его возраст — 434 года.