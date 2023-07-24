Москва 24 июля 2023, 20:11 Москвичам рассказали, где работают участники студенческих отрядов Педагогическое направлением стало самым популярным в работе студенческих отрядов Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Сегодня 120 студенческих отрядов различных направлений работают в столице. Они заняты в различных организациях и сферах, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Трудовой сезон для трех тысяч московских студентов 60 университетов и 30 колледжей начинается в мае и длится по август. При желании молодые люди весной проходят бесплатное профессиональное обучение по выбранным направлениям, чтобы к лету иметь практический опыт, необходимый для развития в профессии.

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Самым популярным направлением в работе студенческих отрядов стало педагогическое. Больше тысячи участников трудятся в детских загородных лагерях Подмосковья, Нижнего Новгорода и Краснодарского края. Студенты устраиваются вожатыми, организаторами смен и детских мероприятий, ведущими кружков и спортинструкторами.

Молодые люди, выбравшие строительное направление, работают на объектах городского и федерального значения. Также студенты заняты в работе Московского метро, объектов ПАО «Россети» и Фонда капремонта. Некоторые после отбора едут на всероссийские и межрегиональные студенческие стройки. В частности, они возводят вторую ветку Байкало-Амурской магистрали.

Ранее студент из Раменского вошел в топ-10 сварщиков России. Он справился со всеми конкурсными заданиями.