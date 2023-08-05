Москва 05 августа 2023, 10:43 Москвичам рассказали, где можно позагорать в последний месяц лета Власти Москвы назвали места отдыха с шезлонгами

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Лето подходит к концу, а красивого загара еще нет? Для москвичей это не проблема. В столичных парках организовали места отдыха с шезлонгами, где можно насладиться солнечными лучами и получить красивый загар. Где провести выходные, рассказали на сайте мэра и правительства Москвы.

«На ухоженных пляжах есть все необходимое, чтобы позагорать, поиграть в волейбол, пинг-понг или мини-футбол. А на лодочных станциях можно взять лодку или катамаран напрокат и насладиться прекрасными видами парков с водной глади прудов», — говорится в сообщении.

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Одной из таких зон отдыха являются «Сокольники». Кроме вышеперечисленного, там можно еще и искупаться в Путяевском пруду № 1. Пляж открыт с 09:00 до 21:00.

Также принять солнечные ванны можно в Левобережье, Терлецкой дубраве и «Северном Тушине». В последнем, кроме песчаного, открыли и травяной пляж. Там можно погулять босиком, представляя, что вы находитесь не в городе, а на провинциальном побережье.

Сайт мэра и правительства Москвы

Еще одна зона отдыха без купания работает в ландшафтном парке «Митино» и в «Филях», где можно полюбоваться красивыми видами на Москву-реку.

Также позагорать или покататься на лодке или катамаране можно в парке «Ходынское поле», парке у прудов «Радуга», усадьбе Кусково, музее-заповеднике «Коломенское», парке «Дружба», «Кузьминках», парке Горького, Измайловском парке и в зоне отдыха «Красногвардейские пруды».

Сайт мэра и правительства Москвы

Ну, а для тех, кто хочет искупаться, работают крытые бассейны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве пляжных территорий в столице.