Москва 03 августа 2023, 08:56 Москвичам рассказали, где искать бахчевые развалы в городе Бахчевые развалы начали работать в Москве Unsplash

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Около 230 точек продажи бахчевых открыли по всей Москве. В этом году больше всего бахчевых развалов разместили в южных районах столицы. О том, где и как удачно выбрать арбуз или дыню, рассказали на сайте главы города.

Бахчевые развалы, традиционно открывающиеся к арбузному сезону, будут работать в Москве с 3 августа по 1 октября. Как сообщили в департаменте торговли и услуг столицы, широкий ассортимент бахчевых горожанам обеспечат поставщики из Ростова, Волгограда, Дагестана, Астрахани и с Кубани.

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Проще всего купить арбуз или дыню в этом году в Южном и Юго-Западном округах — там открыли 22 и 31 точку по продаже бахчевых. Как подчеркнули в пресс-службе, каждая партия, поступающая на городские развалы, тщательно проверяется Роспотребнадзором — каждый покупатель может убедиться в этом лично и посмотреть, когда проходила последняя проверка, так как заключение ведомства всегда находится на видном месте.

Требования к московским бахчевым развалам довольно жесткие: никакой торговли с земли или продажи арбузов, или дынь по частям, здесь не будут использовать безмены и бытовые весы, только поверенные инструменты со свидетельством. Продавцы же обязаны иметь при себе медкнижку и другие документы, свидетельствующие о добросовестности торговли. Также бахчевые развалы не разрешили устанавливать на газонах, вблизи технических сооружений, у метро и на обочинах дорог.

Ранее россиянам напомнили главные правила выбора спелого и качественного арбуза.