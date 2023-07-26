Москва 26 июля 2023, 09:56 Москвичам представили новый сервис «Прозрачная сделка» для покупки и аренды жилья Новый сервис «Прозрачная сделка» появился на mos.ru Сайт мэра и правительства Москвы

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На mos.ru запустили новый сервис «Прозрачная сделка». Благодаря ему пользователи смогут безопасно покупать и арендовать жилье. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Собственники недвижимости через сервис будут создавать отчеты о своих квартирах и обмениваться ими в цифровом режиме с покупателями или арендаторами. В отчете указаны площадь жилья, наличие обременений, количество хозяев и другая информация. Эти данные подтвердят подлинность сведений, которые представляют риелторы или владельцы недвижимости при продаже или аренде жилья.

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По словам замглавы департамента информационных технологий Москвы Бориса Фролова, новый сервис упростит и сделает прозрачным процесс аренды или покупки квартиры. Теперь получение достоверной информации о своей квартире пройдет быстрее, а отправить готовый отчет можно ссылкой или QR-кодом. Сервиса подходит для самостоятельных сделок с недвижимостью и сотрудничества с риелторами. Для этих целей создана защита персональной информации, добавил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Ранее москвичи воспользовались услугами и сервисами в жилсфере свыше 70 тысяч раз за полгода. В том числе около 47 тысяч обращений поступило через сайт mos.ru.