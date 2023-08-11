Москва 11 августа 2023, 09:39 Москвичам предрекли жару, дожди и грозы в пятницу Синоптик Леус: в Москве 11 августа пройдут дожди с грозами и потеплеет до +28 градусов Сайт мэра и правительства Москвы

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Рабочая неделя в Москве завершится знойной и дождливой погодой. При этом в городе пройдут осадки и грозы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, в пятницу, 11 августа, погоду в столице сформирует северная периферия активного южного циклона и связанные с ним фронтальные разделы. При таких условиях в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Особенно непогода затронет западную половину территории.

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В дневные часы в Москве воздух прогреется до +26…+28 градусов. Ночью похолодает до +19 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки +24…+29 градусов. В ночное время суток температура будет варьироваться от +17 до +19 градусов. Ветер подует с востока со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В субботу будет прохладнее — до +26 градусов, местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности 11 августа из-за грозы. Также усилятся порывы ветра — до 15 метров в секунду.