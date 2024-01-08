Москва 08 января 2024, 19:12 Москвичам предрекли возвращение 20-градусных морозов к старому Новому году Вильфанд: к старому Новому году в Москву вернутся морозы ниже 20 градусов Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Циклон принесет в Москву долгожданное потепление 9 января. Однако морозная погода вернется в столицу уже к старому Новому году, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В перемене погоды нет ничего мистического — это нормально», — отметил он.

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Со вторника холода начнут отступать в Москве, температура воздуха составит -9 градусов. В среду столбики термометров покажут отметки -4 градуса.

Метеоролог уточнил, что через столицу с Атлантики пройдет циклон, и на его восточной периферии воздушные массы будут теплыми. По этой причине в столице потеплеет.

При этом, по словам Вильфанда, температура ожидается ниже нормы, но только на четыре градуса, а не на 18, как все новогодние каникулы.

Он добавил, что в Москве вновь похолодает в пятницу.

«Расслабляться не стоит: 12 января опять усиливается мороз, в тыловой части циклона начинается вторжение холодных воздушных масс, сопряженных со значительным понижением температуры», — добавил синоптик.

В дневные часы будет -15 градусов, а уже к старому Новому году столбики термометра опустятся до -20 градусов.

Автоэксперт также рассказал, как завести автомобиль в мороз. По его словам, не нужно сразу поворачивать ключ и крутить мотор вне зависимости от того, какой в машине двигатель.