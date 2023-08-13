Москва 13 августа 2023, 16:51 Москвичам предрекли продолжение купального сезона на следующей неделе Синоптик Тишковец: вода в московских водоемах прогреется до +22 градусов Фото: freepik.com

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В ближайшие дни в Москву вернется жаркая погода. По этой причине вода в реках и озерах прогреется и станет комфортной для купания, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец РИА «Новости».

По его словам, в Москве на предстоящей неделе продолжится купальный сезон. Вода в городских водоемах нагреется до оптимальной для плавания температуры — до +22 градусов.

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Метеоролог добавил, что лето не сбавит обороты и увеличит положительное отклонение температуры всего сезона на 0,5-1 градус.

«При этом купальный сезон продолжится — температура воды +19…+22 градуса», — уточнил он.

В Москву придет значительное потепление: со вторника температура воздуха будет повышаться. К четвергу столбики термометра покажут до +30 градусов, а в пятницу — до +27…+32 градусов. При этом в начале рабочей недели еще будет прохладно и пройдут дожди.

Ранее Тишковец заявил, что август будет самым знойным летним месяцем этого года. Температура превысила среднемесячные показания на 3,6 градуса. Такая погода соответствует нормам июля.