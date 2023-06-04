Москва 04 июня 2023, 08:55 Москвичам предрекли потепление в воскресенье Гидрометцентр России: в Москве температура воздуха прогреется до +17 градусов 4 июня РИА «Новости»

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В столице ожидается незначительное улучшение погоды в конце недели. Об этом сообщили на сайте российского Гидрометцентра.

Метеорологи пообещали жителям и гостям столицы переменную облачность, без осадков и до +17 градусов в воскресенье, 4 июня.

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В дневное время суток столбики термометров покажут отметки +15…+ 17 градусов. В ночные часы похолодает до +5 градусов.

В Московской области температура воздуха будет варьироваться от +13 до +18 градусов, ночью — от +3 до +8 градусов.

Погоду будет сопровождать западный ветер, скорость которого достигнет 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметров ртутного столба.

Вчера в Москве зафиксировали редкое метеорологическое явление — обратный ход температур. По словам синоптика Леуса, речь идет о колебании температур: днем она не растет, как это бывает чаще всего, а продолжает понижаться.

Ранее МЧС предупредило, что в Москву 4 и 5 июня придут ночные заморозки — до 2 градусов.