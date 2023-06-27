Москва 27 июня 2023, 15:02 Москвичам предрекли подорожание жилья осенью Аналитик Летенков: цены на объекты недвижимости в Москве вырастут осенью 2023 года Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Стоимость недвижимости в столице возрастет через несколько месяцев. Цены на жилье могут вернутся к уровню конца 2021-го — начала 2022 года, заявил директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков в беседе с «Лентой.ру».

В ближайшие месяцы мы не ждем резкого изменения цен на квартиры. Однако уверены, что если спокойная ситуация сохранится, то осенью будет рост цен. Валерий Летенков Директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы»

По его словам, в некоторых районах стоимость на жилье уже подскочила. Цены поползут вверх и на новостройки, и на «вторичку».

Реклама

Застройщики не смогли распродать множество квартир в уже сданных домах, уточнил Летенков. Такое жилье перешло в статус вторичного сегмента, при этом им необходимо реализовать «вторичку» так, чтобы удержать спрос покупателей на строящиеся объекты.

По этой причине застройщики снизят цены на недостроенную недвижимость, но спровоцируют общий рост стоимости, чтобы вернуться в ситуацию, когда «вторичка» станет дороже по сравнению со строящемся жильем, заключил эксперт.

Ранее стала известна стоимость самой дешевой квартиры в московской новостройке.