Москва 12 июля 2023, 09:14 Москвичам предрекли холодную погоду в среду Синоптик Леус: в Москве 12 июля будет холодно и пойдут небольшие дожди РИА «Новости»

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Летняя прохлада задержится в Московском регионе еще на несколько дней. В среду ожидаются небольшие осадки и до +18 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, 12 июля в столице сохранятся холодные и довольно влажные воздушные массы, которые идут в регион по периферии циклона над Предуральем. Поэтому будет облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пойдут небольшие дожди. В дневные часы воздух прогреется до +16…+18 градусов. Ночью похолодает до +10 градусов.

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В Московской области днем столбики термометра покажут отметки +14…+19 градусов. В ночное время суток — до +8 градусов. Леус уточнил, что ожидается северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. В четверг пик похолодания: температура воздуха будет варьироваться от +15 до +17 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд сообщил, что июльское тепло вернется в Москву на выходных.