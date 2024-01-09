Москва 09 января 2024, 15:09 Москвичам предложили выбрать название для просветительского проекта Москвичи решат, как назвать просветительский проект по финансовой грамотности Freepik

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На портале «Активный гражданин» началось голосование за название для просветительского проекта по финансовой грамотности. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

«Участники голосования могут выбрать из восьми представленных названий или придумать свое», — уточнили в пресс-службе.

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Проект уже больше года реализуется в библиотеках во всех округах Москвы по инициативе департамента финансов и департамента культуры. Для жителей столицы проводят лекции, мастер-классы, бизнес-игры и кейс-сессии, на которых разбирают жизненные ситуации, связанные с финансами, инвестициями, страхованием, ведением семейного бюджета, кредитованием и уловками мошенников.

Подробнее о проекте можно узнать на портале «Открытый бюджет города Москвы».

Ранее жители столицы выбрали любимые павильоны, фонтаны и другие локации на ВДНХ. В голосовании приняли участие 220 тысяч человек.