Москва 19 июля 2023, 13:12 Москвичам предложили выбрать лучшие фото столицы на портале «Активный гражданин» Собянин предложил москвичам выбрать лучшие снимки столицы на портале «Активный гражданин» Сайт мэра и правительства Москвы

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Десятый ежегодный конкурс городской фотографии «Планета Москва» стартовал на портале «Активный гражданин». Жители столицы на портале «Активный гражданин» сами выберут снимки, которые достойны победы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Снимки сделаны как профессиональными фотографами, так и любителями. На них портреты жителей и необычные ракурсы столицы. Всего прислали 1786 работ, жюри выбрало 80 финалистов», — сказал он.

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Собянин отметил, что фотографии прислали не только москвичи, но и жители Санкт-Петербурга, Брянска, Владимира, Калининграда и других городов России.

На портале «Активный гражданин» определят победителей в четырех номинациях: «Москва и москвичи. Комфортный город», «Городской пейзаж», «Архитектура Москвы. Связь времен» и «Динамика мегаполиса».

Награждение лучших проведут 12 августа на площадке Московского урбанистического форума в парке «Зарядье».

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала о голосовании за лучшие места для отдыха в городе.