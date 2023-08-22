Москва 22 августа 2023, 19:44 Москвичам предложили выбрать лучшие экомаршруты Пользователи приложения «Активный гражданин» выберут лучшие экомаршруты Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Проект «Активный гражданин» запустил голосование, где пользователи смогут определить наиболее интересные экомаршруты столицы. На выбор предложено 10 вариантов экологических троп, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

У пользователей будет возможность проголосовать экомаршрут «Там, на неведомых дорожках» в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», где можно увидеть редкие растения и животных — например, ласку.

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Другой враиант — экотропа «Жемчужины парка „Покровское-Стрешнево“». Она проходит вдоль берегов каскада прудов на реке Чернушке, мимо родника Царевна Лебедь и долины реки Химки.

Также представлен маршрут «Жил-был лес. Сказки Измайловского леса». В парке можно встретить белок, ежей, зайцев-русаков, ласк и куниц.

Помимо предложенных вариантов, жители столицы смогут порекомендовать собственную идею экотропы на сайте.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в парке «Яуза» начали обустраивать новые экомаршруты. Сейчас вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда обустраивают экотропы, общая протяженность которых превысит 1,6 километра.