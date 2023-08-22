22 августа 2023, 19:44
Москвичам предложили выбрать лучшие экомаршруты
Пользователи приложения «Активный гражданин» выберут лучшие экомаршруты Москвы
Проект «Активный гражданин» запустил голосование, где пользователи смогут определить наиболее интересные экомаршруты столицы. На выбор предложено 10 вариантов экологических троп, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
У пользователей будет возможность проголосовать экомаршрут «Там, на неведомых дорожках» в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», где можно увидеть редкие растения и животных — например, ласку.
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Другой враиант — экотропа «Жемчужины парка „Покровское-Стрешнево“». Она проходит вдоль берегов каскада прудов на реке Чернушке, мимо родника Царевна Лебедь и долины реки Химки.
Также представлен маршрут «Жил-был лес. Сказки Измайловского леса». В парке можно встретить белок, ежей, зайцев-русаков, ласк и куниц.
Помимо предложенных вариантов, жители столицы смогут порекомендовать собственную идею экотропы на сайте.
Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в парке «Яуза» начали обустраивать новые экомаршруты. Сейчас вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда обустраивают экотропы, общая протяженность которых превысит 1,6 километра.
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