Москва 02 декабря 2023, 16:46 Москвичам предложили выбрать лучшее новогоднее оформление магазинов и кафе Собянин: москвичи выберут лучшее оформление магазинов и кафе к Новому году Freepik

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Москву начали украшать к предстоящим праздникам. Горожане смогут внести свой вклад в преображение мегаполиса, проголосовав за лучшее новогоднее оформление магазинов и ресторанов в проекте «Активный гражданин», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В этом году впервые вместе с традиционным городским конкурсом пройдут 10 окружных, а призовой фонд будет увеличен в три раза», — уточнил он.

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Принять участие смогут представители магазинов, торговых центров, предприятия общепита и бытовых услуг. Для этого нужно подать заявку с 11 по 28 декабря на электронную почту: DTOU-konkurs.gorod@mos.ru (для городского конкурса) и DTOU-konkurs.okrug@mos.ru (для участия в окружном конкурсе).

С 22 января по 16 февраля дадут старт народному голосованию. Москвичи будут выбирать понравившиеся идеи. Каждому участнику предложат определить один или три варианта. Победителей выберут до 22 февраля.

Сегодня в проекте «Активный гражданин» началось голосование за имя для детеныша панды. Всего представили 10 вариантов, среди которых есть и российские имена.