Москва 16 мая 2023, 18:07 Москвичам предложили улучшить сайт Мосприроды Проект по развитию сайта Мосприроды стартует на «Городе идей» 23 мая Фото: freepik.com

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Жители столицы поучаствуют в изменении онлайн-ресурса Мосприроды. Власти реализуют наиболее интересные идеи, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Платформа «Город идей» открывает проект «Мосприрода», посвященный развитию mospriroda.ru. С 23 по 29 мая участники будут предлагать концепции по трем направлениям. Речь идет о наполнении сайта, новых разделах и дополнительном информировании.

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Помимо этого, москвичи смогут оценить, насколько удобен и доступен сайт для пользователей, а также какой контент наиболее полезен.

Идеи горожан, которые получат много откликов, реализует ГПБУ «Мосприрода» департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Сейчас на сайте Мосприроды размещена информация о природных объектах и экологических мероприятиях в столице. Кроме того, пользователи могут выбрать на ресурсе прогулочный маршрут или зарегистрироваться на квесты, мастер-классы, экскурсии и лекции, посвященные флоре и фауне.

Платформа «Город идей» работает с 2014 года. Москвичи могут в круглосуточном режиме вносить предложения в разделе «Предложить идею».