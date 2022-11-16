Москва 16 ноября 2022, 13:09 Москвичам предложили самостоятельно определить формат празднования Нового года в столице Мэр Собянин запустил голосование о необходимости украсить Москву к Новому году Unsplash

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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил горожанам самостоятельно определить, как украшать столицу к новому, 2023 году. В своем блоге градоначальник написал, что москвичи должны иметь возможность прогуляться по городу и зарядиться «добрым новогодним и рождественским настроением».

Собянин заявил, что праздник следует не отменять, а посвятить его россиянам, которые работают в оборонно-промышленном комплексе страны, восстанавливают разрушенную инфраструктуру и возводят оборонительные сооружения.

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«Уверен, не надо закупать новые новогодние конструкции, но в целом город должен быть украшен и приветлив», — отметил мэр Москвы. Он добавил, что лучше не считать экономию на праздниках, а заработать больше — и направить вырученные средства на поддержку участников спецоперации.

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По словам Собянина, проголосовать за оформление города к Новому году можно на портале «Активный гражданин». Для пользователей приготовили три варианта. Первый — отметить праздник так же, как в предыдущие годы. Второй — украсить столицу, но не проводить концерты, а вырученные средства отправить на нужды СВО. Третий вариант — отказаться от украшений города и не проводить праздничные мероприятия.

В октябре власти нескольких крупных городов заявили, что не станут организовывать массовые новогодние гуляния. По мнению проректора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, россияне с пониманием отнесутся к такому решению.