Москва 31 августа 2023, 12:45 Москвичам предложили оценить площадки для прогулок с питомцами Сергунина: москвичам предложили оценить новые площадки для прогулок с животными Сайт мэра и правительства Москвы

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Пользователи портала «Активный гражданин» смогут поделиться мнением о работе проекта «Питомцы в Москве» с помощью голосования. Как рассказали на сайте мэра города, москвичам предложили поэтапно оценить как сами площадки для прогулок с питомцами, так и программу в целом.

Желающие проголосовать должны выбрать один или несколько округов с площадками для животных. После можно оценить каждую площадку отдельно, изучив в специальном разделе более подробную информацию о ней. Поставить площадке можно одну из оценок: «Отлично», «Ставлю твердую четверку», «Получилось неплохо, но можно было бы и лучше» или «Мне не понравилось».

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«В 2021 году были открыты первые четыре площадки. Прошлым летом к ним добавилось еще 29 пространств в разных районах Москвы. Каждое оборудовано современными тренажерами для занятий с собаками. На их базе постепенно формируются локальные сообщества горожан, у которых есть питомцы», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее москвичам рассказали о будущем Дне здоровья питомцев, который пройдет при поддержке комитета ветеринарии в парках столицы.