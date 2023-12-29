Москва 29 декабря 2023, 17:16 Москвичам предложили определить лучшие новогодние маршруты на Russpass Сергунина: москвичи выберут лучшие новогодние маршруты сервиса Russpass Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Читать 360tv в

Пользователи портала «Активный гражданин» проголосуют за лучшие новогодние маршруты сервиса Russpass. Всего на выбор предлагается 12 вариантов, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Участники могут отметить от одного до пяти вариантов. Среди них рождественская прогулка по центру столицы, путешествие в Московскую усадьбу Деда Мороза, идеи для любителей спорта, ценителей искусства и многое другое», — уточнила она.

Реклама

Например, в маршрут «Рождество в Москве» заложена прогулка по излюбленным туристами местам. Путь будет проходить от Манежной площади через Александровский сад к Большому Каменному мосту и затем до храма Христа Спасителя. Аудиоэкскурсия расскажет об интересных фактах о достопримечательностях, встречающихся на этом направлении.

Точка отправления по маршруту «Новогодняя Москва» начинается в Центральном детском магазине, проходит по Театральной площади и заканчивается рядом с Кремлем.

Портал «Активный гражданин» запустили в 2014 году. За это время его участниками стали свыше 6,7 миллиона человек. В приложении провели более шести тысяч голосований. Проекты, получившие больше всего поддержки от москвичей, реализуют в мегаполисе.

Ранее москвичам рассказали, как воспользоваться бесплатными туристическими автобусами. В столице реализуют целых два таких проекта.