Москва 27 ноября 2023, 12:21 Москвичам предложили накормить зимующих птиц Экологическую акцию «Накорми птицу» запустили в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве стартовала экоакция «Накорми птицу». Горожане смогут до 31 января присоединиться к ней и принести еду, домик или кормушку для пернатых, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

«Забота о пушистых, четвероногих, пернатых — это одно из важных ежедневных добрых дел волонтеров. Сегодня помощь животным вместе с нами выбирают более 12,8 тысячи человек», — отметил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

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Он уточнил, что чаще всего люди поддерживают зоонаправление сбором товаров для животных. Любой желающий сможет передать угощения для птиц в волонтерские окружные центры «Доброе место», структурные подразделения Мосприроды и экоцентры департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Также участникам акции предложили воспользоваться боксами для волонтеров штаба выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Помощь птицам, оставшимся зимовать в Москве, будет способствовать сохранению городской экологии.

Примерно два десятка видов птиц прилетают на зимовку в Москву. Первыми в мегаполис прилетели обыкновенные чечетки и свиристели.