Москва 14 июля 2023, 14:26 Москвичам предложат более 400 познавательных занятий в программе «Культлето» Заммэра Москвы Сергунина: более 400 занятий пройдет в рамках программы «Культлето» Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Культурно-познавательная программа «Культлето» продолжает работу в Москве. Горожане смогут посетить организованные в библиотеках и культурных центрах интенсивы до конца августа, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

До конца августа запланировано более 400 занятий. Большинство проходит в формате интенсивов — это уроки в группах по 15-20 человек. В программе предусмотрены направления на любой вкус и возраст: рисование и фотография, литература и программирование, хореография, декоративно-прикладное искусство и многое другое. Наталья Сергунина Заместитель мэра Москвы

Например, с 18 по 21 июля в культурном центре «Восход» пройдет интенсив по песочной анимации «Волшебные мультфильмы из песка». А с 24 по 28 июля юных москвичей 12-16 лет ждут в Доме культуры «Нагорный» на танцевальный марафон по хастлу, бачате и зумбе.

Реклама

Как отмечают организаторы программы, желающие могут подобрать себе занятия по вкусу на сайте мероприятия, где можно найти событие по районам столицы или по ключевым словам.

Днем ранее департамент спорта Москвы рассказал о бесплатных тренировках Zumba Fitness, которые пройдут на площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках» с 1 августа по 10 сентября.