11 января 2024, 13:31
Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
ЦОДД порекомендовал москвичам пользоваться городским транспортом из-за метели
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) порекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт из-за сильного снегопада. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.
«В вечерний разъезд рекомендуем выезжать до 17:00 или отложить поездку на более позднее время — после 20:00», — уточнили в ЦОДД.
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В пресс-службе добавили, что снег будет идти до завтрашнего дня. Тем не менее, городской транспорт работает штатно. Кроме того, автомобилистам посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию от других машин.
По данным центра, движение на Андроповом проспекте и МСД осталось в рабочем режиме. Однако задержки в движении отметили на Ленинградском проспекте, по шоссе Энтузиастов на МКАД, близ Бесединского шоссе.
Позднее ожидается ухудшение ситуации в центре города, на Третьем транспортном кольце возле Новорижской эстакады, а также на внешней стороне МКАД в районах улиц Верхние Поля и Подольских Курсантов.
Движение осложнится из-за погодных условий. По прогнозам метеорологов, снегопад продолжится до 13 января.
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