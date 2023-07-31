Москва 31 июля 2023, 17:53 Москвичам пообещали жару в начале августа Синоптик Вильфанд пообещал 30-градусную жару в Москве в первые дни августа Сайт мэра и правительства Москвы

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Первые дни августа станут по-настоящему жаркими. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов. Об этом АГН «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Дневные температуры начиная со среды составят +26…+28 градусов, в пятницу столбики термометров будут стремиться к 30-градусной отметке, а в субботу „перепрыгнут“ ее — +29…+32 градуса», — сказал он.

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Синоптик отметил, что такая температура будет выше нормы. Ночью она также не опустятся ниже +16…+18 градусов.

Однако, по словам Вильфанда, солнце не будет палить постоянно. В течение недели пройдут и кратковременные дожди. Общая температура воздуха от этого сильно не снизится.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что июль в Москве вошел в десятку самых дождливых с 1879 года.