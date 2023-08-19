Москва 19 августа 2023, 08:45 Москвичам пообещали жару до +26 градусов 19 августа Гидрометцентр: воздух в Москве прогреется в 19 августа до +26 градусов Сайт мэра и правительства Москвы

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Субботний день 19 августа обещает быть умеренно жарким и облачным. Об этом заявили на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, температура воздуха в Москве днем прогреется до +24...+26 градусов. Преимущественно без осадков, уточнили специалисты.

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Северный и северо-восточный ветер достигнет скорости от пяти до десяти метров в секунду. При этом атмосферное давление в субботу составит 755 миллиметров ртутного столба, что превышает норму для столичного региона.

К ночи жара спадет до +14...+16 градусов, по области может пройти кратковременный дождь с переменным ветром до двух-семи метров в секунду. Давление по-прежнему будет превышать нормальное, но слегка понизится, до 753 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с середины следующей погоды Московский регион ждет предосенняя погода.