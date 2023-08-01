Москва 01 августа 2023, 09:13 Москвичам пообещали жаркий первый день августа Гидрометцентр сообщил о теплой и сухой погоде в Москве в первый день августа РИА «Новости»

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Первый день августа в Москве отметится потеплением до 28 градусов. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики пояснили, что жителей столицы днем во вторник ждет переменно облачная погода с возможными кратковременными осадками. Ветер будет дуть преимущественно с юго-востока, скорость его не превысит 3-8 метров в секунду.

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К вечеру температура понизится до 15-17 градусов тепла, однако дождей в столице метеорологи не ждут, несмотря на переменную облачность. Атмосферное давление во вторник не должно превысить 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее заведующий лабораторией климатологии в Институте географии РАН Владимир Семенов предупредил, что жара в столице будет сменяться ливневыми дождями.