Москва 01 февраля 2024, 10:32 Москвичам пообещали теплую облачную погоду в четверг Леус: теплая и облачная погода до +3 градусов ожидается в Москве 1 февраля РИА «Новости»

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В четверг, 1 февраля, Москва окажется в зоне атлантического циклона. Погода будет теплой и облачной, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня столица будет ощущать влияние активного атлантического циклона, центр которого в середине дня окажется над севером Скандинавии», — заявил синоптик.

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По его словам, теплые, насыщенные влагой воздушные потоки, двигающиеся вокруг южной окраины циклона, принесут в столицу облачность и небольшой дождь. На дорогах образуется гололедица.

Столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов в Москве и от -1 до +4 градусов по области. Ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью четыре-девять метров в секунду. Барометры зафиксируют пониженное атмосферное давление на уровне 735 миллиметров ртутного столба, что значительно ниже обычных показателей.

Кроме того, в пятницу ожидается кратковременный снег и гололедица при температуре около нуля градусов.

Утром 1 февраля в Москве прошел ледяной дождь. Однако в ближайшие часы в регион придет оттепель, и наледь растает.