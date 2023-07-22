22 июля 2023, 09:24
Москвичам пообещали теплую, но облачную погоду 22 июля
Переменная облачность и потепление до +24 градусов ждет Москву в субботу
Жителей столицы в субботу ждут потепление до 24 градусов и переменная облачность. Об этом на своем сайте сообщил Гидрометцентр России.
Как пояснили метеорологи, воздух в Москве прогреется, однако местами днем может пройти небольшой дождь. Ветер в субботу будет дуть с запада и юго-запада, его скорость не должна превысить 6-11 метров в секунду.
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Ночью температура упадет до +12...+14 градусов тепла, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и небольшими дождями. Атмосферное давление в течение дня будет незначительно понижено — около 744 миллиметров ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра, синоптик Роман Вильфанд предупредил о распространении на южные регионы Турции «теплового взрыва» со стороны Европы.
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