Москва 31 июля 2023, 08:31 Москвичам пообещали теплое завершение июля Синоптики пообещали москвичам потепление до 27 градусов в понедельник РИА «Новости»

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Потепление до 27 градусов ожидается в Москве днем в понедельник. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики добавили, что в последний день июля москвичей ждет переменная облачность и западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. По области при этом могут пройти небольшие кратковременные дожди.

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Ночная температура в понедельник не превысит 14-16 градусов тепла, при переменной облачности осадков метеорологи не ожидают. Атмосферное давление 31 июля составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей севера европейской части России о приближающихся ливнях. По его словам, сильные осадки ждут жителей Костромской, Ленинградской Кемеровской, Иркутской, Томской и Новосибирской областей, а также Поволжья, Алтая и Ненецкого автономного округа.