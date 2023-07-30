Москва 30 июля 2023, 09:09 Москвичам пообещали сухую и теплую погоду в воскресенье Синоптик Леус: в Москве 30 июля будет сухо и до +25 градусов Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Затяжные дожди наконец-то отступили от Москвы. Неделя завершится сухой и теплой погодой. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня погода в столице будет формироваться в противоборстве антициклона с запада и облачного циклонического вихря с востока», — уточнил он.

Реклама

При таких условиях в регионе спрогнозировали переменную облачность, без осадков. Однако местами на востоке области не исключены кратковременные дожди.

В воскресенье, 30 июля, в Москве в дневное время суток воздух прогреется до +22…+24 градусов. Ночью похолодает до +13 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки +20…+25 градусов. В ночные часы температура опустится до +10 градусов.

Погоду будет сопровождать северо-западный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 743 миллиметров ртутного столба. В понедельник также обойдется без дождей и потеплеет до +26 градусов.

Ранее на московских газонах выросли белые грибы. Этому поспособствовали интенсивные ливни, которые увлажняли почву на протяжении всей недели.