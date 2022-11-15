Москва 15 ноября 2022, 09:52 Москвичам пообещали снегопад 15 и 16 ноября Комплекс городского хозяйства Москвы заявил о готовности к снегопаду 15 ноября Сайт мэра и правительства Москвы

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Во второй половине дня 15 ноября в Москве начнется снегопад. Городские службы уже готовы к обильному выпадению осадков. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

«Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого со второй половины дня снегопада», — рассказали представители ведомства.

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По словам синоптиков, в ближайшие два дня ожидается выпадение до пяти сантиметров осадков.

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Помимо уборки дорог общего пользования от снега, в городском хозяйстве запланировали сплошную противогололедную обработку. Ее начнут в 15:00 и распространят на проезжую часть, тротуары и дворы.

Представители ведомства пообещали с особым вниманием отнестись к очистке подходов к остановкам общественного транспорта, торговых точек и социальным объектам.

Также в городском хозяйстве Москвы позаботились о водителях. Всех владельцев ТС призвали к бдительности.

«Просим автомобилистов в непогоду быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — сказали представители ведомства.

Кроме того, для водителей грузовиков на МКАД и в ТиНАО организовали дежурство тягачей.