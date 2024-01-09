Москва 09 января 2024, 09:38 Москвичам пообещали снег и потепление во вторник Синоптик Леус: в Москве 9 января пройдет снег и потеплеет до -8 градусов Freepik

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Москва окажется во власти теплого фронта. Синоптики спрогнозировали 9 января до -8 градусов, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня погода в столице будет формироваться под влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном, выходящим в середине дня с севера на территорию Карелии», — уточнил он.

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Метеоролог отметил, что при таких условиях в Москве будет облачно, а также ожидаются осадки в виде снега. В дневное время суток температура будет варьироваться от -6 до -8 градусов. Ночью похолодает до -10 градусов. В Московской области днем столбики термометров покажут отметки -5…-10 градусов. В ночные часы воздух остынет до -11 градусов.

Ветер подует с северо-запада со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Москвичам также предрекли возвращение 20-градусных морозов. Днем 12 января будет -15 градусов, а уже к старому Новому году столбики термометра опустятся до -20 градусов.