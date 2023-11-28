Москва 28 ноября 2023, 08:35 Москвичам пообещали снег и гололедицу во вторник Синоптик Леус: в Москве 28 ноября потеплеет до -5 градусов и пройдет снег Сайт мэра и правительства Москвы

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Мощные снегопады в Москве сменятся кратковременными осадками 28 ноября. Синоптики спрогнозировали потепление до -5 градусов и гололедицу, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столица будет ощущать влияние тыловой части циклона, ушедшего на северо-запад европейской части страны», — уточнил он.

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Метеоролог отметил, что при таких условиях в регионе будет облачно с неустойчивыми прояснениями, местами пройдет кратковременный снег. Дороги и тротуары покроются коркой льда.

В Москве в дневное время суток воздух остынет до -3…-5 градусов. Ночью похолодает до -11 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от -2 до -7 градусов. В ночные часы столбики термометра покажут отметки до -14 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 744 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Леус добавил, что в среду во второй половине дня опять ожидается небольшой снег и до -4 градусов.

Жителей Москвы также предупредили о резких перепадах температуры на неделе. Синоптик Шувалов не исключил морозы до -18 градусов и очередной температурный рекорд сезона.