Москва 14 января 2024, 09:06 Москвичам пообещали снег и до -13 градусов в воскресенье Синоптик Леус: в Москве 14 января будет -13 градусов и пройдет небольшой снег Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Неделя в Москве завершится небольшим ослаблением морозов. В старый новый год ожидается до -13 градусов, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Москва большую часть дня проведет под влиянием уходящего антициклона, и только ближе к вечеру отметится приближающийся с запада теплый атмосферный фронт», — уточнил он.

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Метеоролог отметил, что в таких условиях в столице будет облачно, во второй половине дня пройдут небольшие осадки в виде снега. В дневное время суток столбики термометров покажут отметки -11…-13 градусов. Ночью похолодает до -14…-12 градусов и пойдет снег.

Ветер подует с юго-востока со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 733 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

«Желтый» уровень погодной опасности также продлили в Москве. В прогностической карте указано, что метеопредупреждение будет актуально до 13:00 воскресенья из-за образовавшейся на дорогах и тротуарах гололедицы.