Москва 15 декабря 2022, 09:34 Москвичам пообещали слабую метель в четверг Синоптик Леус спрогнозировал в Москве слабую метель в четверг Сайт мэра и правительства Москвы

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Снегопады не ушли из Москвы окончательно. В четверг вечером в городе пройдет снег, возможна слабая метель. Днем будет до -3 градусов. Такой прогноз дал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Москва и Подмосковье окажутся на периферии антициклона, а вечером на погоду повлияет атмосферный фронт — предвестник надвигающегося с запада циклона. По словам синоптика, днем в городе температура воздуха составит -3…-5 градусов, в области -2…-7 градусов. На небе облачно с прояснениями, вечером пройдет снег и, возможно, слабая метель.

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Атмосферное давление опустится до 747 миллиметров ртутного столба и станет ближе к норме, рассказал Михаил Леус. Геомагнитное поле останется спокойным, солнечная активность — умеренной. Подует южный ветер со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.

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В пятницу, по словам синоптика, немного потеплеет. Ночью и утром пройдет снег.