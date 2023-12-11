Москва 11 декабря 2023, 13:10 Москвичам пообещали сильный снегопад на этой неделе Позднякова: вторая декада декабря в Москве будет снежной РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сильный снегопад пройдет в Москве во время второй декады декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, уровень осадков превысит обычные показатели, характерные для этого периода. За декаду на улицах окажется до половины месячной нормы. Со вторника по четверг ежедневно будет выпадать по два миллиметра снега.

Реклама

«„Насыплет снегом“ от трети до половины месячной нормы осадков. Но до снегопада столетия далеко», — отметила синоптик.

Например, в прошлом году с 11 по 20 декабря выпало 67,9 миллиметра снега. Его высота 11 декабря 2022 года на ВДНХ была равна 20 сантиметрам. К 13 декабря она снизилась до пяти сантиметров из-за оттепели, однако возросла до 34 сантиметров к 20 декабря.

При этом синоптики пообещали, что самый сильный за полвека снегопад обрушится на Москву на этой неделе, 15 декабря. В городе выпадет порядка 19-24 миллиметров осадков.