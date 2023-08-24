Москва 24 августа 2023, 09:38 Москвичам пообещали сентябрьскую погоду в четверг Синоптик Леус: в Москве 24 августа будет +18 градусов и пройдут небольшие дожди Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве в четверг, 24 августа, будет по-осеннему прохладно. Синоптики спрогнозировали осадки и не выше +18 градусов днем. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня погоду в столице сформирует тыловая, холодная часть циклона, с центром над севером Зауралья. В регионе облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди», — уточнил он.

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В дневное время суток в Москве воздух прогреется до +16…+18 градусов. Ночью похолодает до +7 градусов. В Московской области днем столбики термометров покажут отметки +15…+20 градусов. В ночные часы температура опустится до +5 градусов. Ветер подует с северо-востока со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В пятницу потеплеет до +20 градусов, при этом обойдется без осадков.

Леус отметил, что сегодняшние температурные показатели характерны для начала второй декады сентября. Кроме того, четверг может стать самым холодным днем недели или всего августа, добавил он.

Ранее москвичей предупредили о кратковременных дождях на предстоящих выходных. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подчеркнул, что осадки будут «ненадоедливыми».