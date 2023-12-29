Москва 29 декабря 2023, 15:19 Москвичам пообещали рождественские морозы 7 января Синоптик Вильфанд: в Москву 7 января придут настоящие рождественские морозы Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Жителей и гостей столицы ждут крепкие морозы на Рождество. Столбики термометра могут опуститься до -15 градусов, сообщил агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По предварительным прогнозам, температуры на Рождество будут достаточно низкие», — сказал он.

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Метеоролог уточнил, что в столице 5 января в дневные часы воздух остынет до -17…-12 градусов. Ночью похолодает до -21…-16 градусов и пройдет небольшой снег. Ночью в субботу и воскресенье температура будет варьироваться от -19 до -17 градусов. Днем ожидается -15…-10 градусов.

«Очень холодная погода, настоящие рождественские морозы», — подчеркнул Вильфанд.

По его словам, в Москве резко похолодает в новогоднюю ночь — до -10…-15 градусов, а также на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица.

Синоптик добавил, что 30 декабря пройдет дождь и потеплеет до +2…+4 градусов.

На Москву и область надвигаются холодные воздушные массы из Арктики. После периода тепла, который держался с 17 декабря, настанут холода до -25 градусов.