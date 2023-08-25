Москва 25 августа 2023, 14:10 Москвичам пообещали потепление в начале сентября Вильфанд: в Москве 1 сентября потеплеет до 26 градусов Сайт мэра и правительства Москвы

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Начало осени в Москве будет по-летнему теплым. Синоптики спрогнозировали 26-градусную жару 1 сентября, сообщил ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Общий прогноз на вторую половину следующей недели, с четверга по воскресенье, включая 1 сентября. Температура будет выше нормы на 1-1,5 градуса, ночные около +10 градусов, а дневные — +21…+26 градусов», — уточнил он.

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По словам метеоролога, потепление придет в столицу из-за воздушных масс с юга и юго-востока. Однако погоду омрачат небольшие дожди, которые пройдут местами. При этом Вильфанд отметил, что прогноз еще будут уточнять ближе к 1 сентября.

На этой неделе в Москве наблюдали понижение температур. Синоптик Таттьяна Позднякова сообщила, что ночь на 25 августа стала самой холодной за месяц. Самые низкие показатели зафиксировали на ВДНХ — +8,5 градуса.

Ранее москвичам пообещали солнечную погоду в пятницу. Антициклон позволит лучше, чем накануне, прогреть воздушные массы.