Москвичам пообещали потепление в ближайшие дни | 360°

Москва 08 ноября 2022, 12:27 Москвичам пообещали потепление в ближайшие дни

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Заведующая лабораторией оперативной прогностической и климатической информации Гидрометцентра России Людмила Паршина в разговоре с сайтом kp.ru расскказала о потеплении в Москве на предстоящей неделе.

По словам специалиста, погода будет на 5-6 градусов теплее, чем обычно в этих числах ноября.

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«Возможны небольшие осадки. Четверг и пятница будут самыми теплыми днями на неделе. В Москве температура повысится до +7…+9 градусов», — добавила Паршина.

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Она отметила, что погода в столице будет напоминать погоду в Краснодарском крае — самом теплом регионе России.

В Якутии, а также на континентальной части Чукотки и в Магаданской области возможны морозы и понижение температуры до -30 градусов, добавила она.