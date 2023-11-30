Москва 30 ноября 2023, 09:13 Москвичам пообещали потепление и снег в четверг Синоптик Леус: в Москве 30 ноября пройдет снег и потеплеет до -2 градусов Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москву придет циклон, который принесет потепление и осадки. Температура воздуха 30 ноября может достигнуть нулевой отметки, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня погоду в столице сформирует циклон, смещающийся на северо-запад страны. Утром регион будет находиться в его теплом секторе», — уточнил он.

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Метеоролог отметил, что днем Москву накроет холодный атмосферный фронт. Облачный вихрь развернется к мегаполису своей более холодной, тыловой частью. Благодаря этому будет облачно, пройдет снег, местами гололед.

В столице в дневное время суток столбики термометра покажут отметки 0…-2 градуса. Ночью воздух остынет до -8 градусов. В Московской области днем температура составит 0…-5 градусов. В ночные часы похолодает до -10 градусов. Погоду будет сопровождать южный ветер, скорость которого достигнет 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 740 миллиметров ртутного столба, но все равно это ниже нормы.

Москвичей также предупредили о сильнейшей магнитной буре в четверг и пятницу. Если прогнозы подтвердятся, то жители станут свидетелями редкого явления — северного сияния.