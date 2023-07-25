Москва 25 июля 2023, 08:32 Москвичам пообещали потепление до +25 градусов во вторник Гидрометцентр: в Москве 25 июля будет облачно с дождем и до +25 градусов Фото: freepik.com

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В Москву постепенно возвращается тепло. Во вторник воздух прогреется до +25 градусов. При этом ожидаются небольшие осадки, а ночью не исключена гроза, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Во вторник, 25 июля, в столице прогнозируется облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. В дневное время суток температура составит +23…+25 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до +16 градусов. На территории Московской области днем будет от +21 до +26 градусов. В ночные часы похолодает до +13 градусов.

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Ветер подует с юго-запада со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 741 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что самым теплым днем в Москве будет пятница с температурой до +28 градусов. При этом дождливая погода в регионе сохранится в течение всей недели.