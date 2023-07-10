Москва 10 июля 2023, 08:53 Москвичам пообещали похолодание в понедельник Синоптик Леус: в Москве 10 июля будет прохладно и пойдут небольшие дожди Сайт мэра и правительства Москвы

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Новая рабочая неделя начнется с похолодания из-за циклона. Москвичей ожидают небольшие осадки и понижение температуры. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня по периферии активного южного циклона в столичный регион будут поступать обширные поля облаков и холодные воздушные массы», — уточнил он.

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Леус добавил, что в таких условиях ожидаются небольшие дожди, а температура воздуха будет на четыре-пять градусов ниже климатической нормы. В дневное время суток в Москве воздух прогреется до +19…+21 градуса. Ночью похолодает до +13 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки +17…+22 градуса. В ночные часы — до +11…+13 градусов.

Прогнозируется северный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Во вторник похолодает до +17…+19 градусов, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя.

Ранее синоптик центра «Фобос» Тишковец заявил о рекордном похолодании в Москве 12 марта.