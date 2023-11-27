Москва 27 ноября 2023, 17:56 Москвичам пообещали похолодание и гололедицу в ближайшие часы Синоптик Леус: в Москве 27 ноября вечером похолодает и образуется гололедица Сайт мэра и правительства Москвы

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Циклон принесет непогоду в ближайшие часы. Москвичей ждут похолодание, гололед и небольшие осадки, Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Как и ожидалось, сильные осадки прекратились в Москве около полудня. Столица оказалась в теплом секторе циклона — температура начала активно расти, местами наблюдались небольшие дожди и выпавший снег стал активно таять», — уточнил он.

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Метеоролог отметил, что в Москве воздух прогрелся до +1…+2 градусов. В области потеплело до плюс трех градусов.

Леус добавил, что из-за смещения циклона на северо-северо-запад в столичный регион придет холодный атмосферный фронт. Он принесет кратковременный снег и минусовую температуру.

На дорогах и тротуарах будет очень скользко. В пределах МКАД это произойдет примерно с 23:00 часов до полуночи, добавил синоптик.

Минувшей ночью на Москву обрушился снегопад, ставший причиной транспортного коллапса. Цены на такси в столице за короткие поездки взлетели до максимума.