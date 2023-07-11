Москва 11 июля 2023, 08:29 Москвичам пообещали похолодание и дожди во вторник Синоптик Леус: в Москве 11 июля будет холодно и пойдут дожди Фото: freepik.com

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В столице прогнозируется облачная с прояснениями погода, при этом будет довольно прохладно. Местами ожидаются осадки и до +18 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столичный регион останется под влиянием тыловой части циклона, уходящего своим центром в Предуралье», — уточнил он.

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При таких обстоятельствах в регионе пойдут небольшие дожди, а также понизится температура. В дневные часы в столице воздух прогреется до +16…+18 градусов. Ночью похолодает до +10 градусов.

В Московской области днем столбики термометров покажут отметки +14…+19 градусов. В ночное время суток — до +8 градусов. Погоду будет сопровождать северный ветер, скорость которого достигнет 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В среду погода останется неизменной: местами небольшие осадки в виде дождя и до +18 градусов.

Ранее метеоролог сообщил, что жители Московского региона проведут рабочую неделю в «арктическом мешке».