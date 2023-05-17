Москва 17 мая 2023, 08:19 Москвичам пообещали переменную облачность и до +25 градусов в среду Гидрометцентр России: в Москве ожидаются переменная облачность и до 25 градусов тепла РИА «Новости»

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Синоптики спрогнозировали по-настоящему летнюю погоду в столице 17 мая. Об этом сообщили на сайте российского Гидрометцентра.

В дневное время суток в среду в Москве ожидается переменная облачность и без осадков. Воздух прогреется до +23…+25 градусов. В ночные часы похолодает до +10 градусов.

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На территории Московской области столбики термометров днем покажут отметки от +21 до +26 градусов. Ночью температура опустится до + 7 градусов. Погоду будет сопровождать юго-восточный, южный ветер, скорость которого достигнет 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

При этом метеорологи москвичам посоветовали повременить с купанием в водоемах. Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что начало купального сезона определяется не температурой воздуха, а температурой воды. И она еще не прогрелась до необходимой отметки.

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