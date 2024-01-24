Москва 24 января 2024, 09:34 Москвичам пообещали оттепель в среду Синоптик Тишковец: в Москве 24 января потеплеет до +2 градусов Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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В Москве 24 января будет тепло и облачно. Столбики термометра поднимутся до плюс двух градусов, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, в среду столица окажется в теплом секторе североатлантического циклона с температурным фоном на семь градусов выше климатической нормы. Из-за потепления будет пасмурно, видимость на дорогах ухудшится.

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Метеоролог уточнил, что в Москве ожидается облачная погода, дымка, местами возможны небольшие осадки. Днем воздух прогреется до 0…+2 градусов. В Московской области температура будет варьироваться от -2 до +3 градусов.

Ветер подует с юго-запада со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Оттепель сохраниться и в четверг. В пятницу произойдет смена барических образований, начнет расти давление и температура упадет до -5 градусов.